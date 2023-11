POL-FR: Verkehrsunfall mit Linienbus - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Freitagabend, 24.11.2023 gegen 17:25 kam es in der Straßenbahn 309, Linie 4 an der Straßenbahnhaltestelle Tullastraße in Freiburg zu einer Körperverletzung, bei der ein bislang unbekannter Mann den Straßenbahnfahrer zweimal ins Gesicht geschlagen hatte. Der Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Offenbar war es kurz zuvor zu einer verbalen ...

