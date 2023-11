POL-FR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Malterdingen - Zeuge gesucht!

Freiburg (ots) - Am Montag, 27.11.2023, in dem Zeitraum zwischen 07.00 Uhr bis 08.00 Uhr, wurde in der Röttlerstraße ein blaues Pedelec der Marke Cube entwendet. Es stand verschlossen in einem Innenhof. Der Diebstahlschaden beträgt über 6.000 Euro. Unweit des Tatortes wurde in der Nacht von Sonntag, 26.11.2023, auf Montag 27.11.2023, ein verschlossenes, weißes ...

