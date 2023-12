BPOLI S: Bedrohung mit Messer

Backnang (ots) - Am vergangenen Samstagmorgen (16.12.2023) wurde ein in den Gleisen liegender Mann am Backnanger Bahnhof von einem Regionalzug überrollt. Der 37 Jahre alte brasilianische Staatsangehörige befand sich am Samstagmorgen im alkoholisierten Zustand am Bahnsteig 4 des Backnanger Bahnhofes, als er gegen 05:00 Uhr offenbar ohne Fremdeinwirkung in die Gleise fiel und zwischen den Schienensträngen liegen blieb. ...

