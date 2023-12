Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstähle aus Geräteschuppen - Polizei sucht Zeugen

Bitburg und Kruchten (ots)

Am Samstagvormittag, den 09.12.2023, wurde die Polizeiinspektion Bitburg über einen Einbruch in einen Schuppen in der Neuerburger Straße in Bitburg in Kenntnis gesetzt. Mutmaßlich in der vorangegangenen Nacht verschafften sich der oder die Täter widerrechtlich Zutritt zu dem Schuppen und entwendeten dort diverse Elektrowerkzeuge sowie ein Stromaggregat.

In der Neu-Afrika Straße in Kruchten wurden ebenfalls diverse Geräte aus einem Schuppen entwendet. Die Tat dürfte sich zwischen dem 08.12.2023 und dem 10.12.2023 ereignet haben. Täterhinweise liegen diesbezüglich nicht vor. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Diebstählen dauern noch an.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

