POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter bricht Opferstock auf - mehrere hundert Euro Schaden (17.01.2024)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch den Opferstock in der St. Nikolaus Kirche in der Höristraße aufgebrochen. Im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 16.20 Uhr machte sich der Dieb mit Gewalt an einer historischen Spieluhr zu schaffen, um an die Geldkassette des Opferstocks zu gelangen und das darin befindliche Bargeld zu entwenden. Dabei richtete der Unbekannte erheblichen Schaden an der alten Uhr an.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Kirche beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 9170-0 beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen zu melden.

