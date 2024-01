Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler/Schwarzwald-Baar-Kreis) Mann wird überfallen und ausgeraubt - Zeugenaufruf (17.01.2024)

Mönchweiler, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Mittwochabend, gegen 23 Uhr, einen 61-Jährigen in der Hindenburgstraße überfallen. Der Überfallene arbeitet in einem Restaurant. Nach Geschäftsschluss begab er sich auf den Nachhauseweg und führte in einer braunen Ledertasche die Tageseinnahmen mit. Vor einem Gebäude überfielen ihn plötzlich zwei Männer und versuchten ihm die Tasche zu entreißen. Dabei erlitt der Angegriffene leichte Verletzungen. Die Täter flüchteten anfangs zu Fuß, später stiegen sie in ein Auto, vermutlich ein Audi, beschleunigten stark und fuhren in Richtung Villingen. Zwei Anwohner, die den Vorfall beobachteten, eilten dem Angegriffenen zu Hilfe und nahmen noch die Verfolgung der Unbekannten auf. Dies blieb jedoch ohne Erfolg. Der Geschädigte konnte die beiden zwischen 20 und 30 Jahre alten Räuber wie folgt beschreiben: Täter 1: Circa 165 cm groß, bekleidet mit roter Kapuzenjacke und dunkler Hose Täter 2: Circa 170 cm groß, dunkle Kapuzenjacke und dunkle Kleidung.

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil und die Staatsanwaltschaft Konstanz haben die Ermittlungen übernommen und suchen Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder das Auto geben können. Diese können sich beim Kriminalkommissariat Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell