THW SN-TH: Regen, Schnee und Sturm bescheren THW-Einsatzkräften ein ereignisreiches Weihnachtsfest

Altenburg (ots)

Das Sturmtief Zoltan sorgte in Sachsen und Thüringen für ein stürmisches Weihnachtsfest. Die Niederschläge ließen zudem die Pegel der Flüsse ansteigen und sorgten lokal für Überschwemmungen. Einige Ortschaften mussten evakuiert werden, das THW befindet sich im Dauereinsatz. Insgesamt waren seit dem 23. Dezember 15 Ortsverbände aus Sachsen und Thüringen mit knapp 350 Helferinnen und Helfern im Einsatz. Besonders gefragt sind in diesen Tagen die großen Pumpen. Zu den weiteren Aufgaben zählten: die Beseitigung von Treibgut aus einer Schleuse, Transport von Sandsäcken und das Errichten von Hochwasserschutzwänden. Zusätzlich gab es in den vergangenen Tagen etliche Einsätze im Bereich der örtlichen Gefahrenabwehr. Der Landesbeauftragte für Sachsen, Thüringen, Dr. Marcus von Salisch, dankt allen Einsatzkräften, die auf ruhige Weihnachtstage im Kreis der Familie verzichtet haben und dafür im Hochwassereinsatz waren oder auch noch sind.

