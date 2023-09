THW Landesverband Sachsen, Thüringen

THW SN-TH: Ehrenamt ist keine Selbstverständlichkeit: Mit Blauer Nacht und Blauem Tag wird Unternehmen und Einsatzkräften des THW Danke gesagt

Altenburg (ots)

Zivilschutz und Katastrophenhilfe wären in Deutschland ohne ehrenamtliches Engagement nahezu undenkbar. Ein Ehrenamt, verbunden mit Ausbildungen, Übungen und natürlich Einsätzen, ist nur möglich, wenn es Unternehmen gibt, die den Einsatzkräften den Rücken freihalten. Um die Unterstützung der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gegenüber dem Technischen Hilfswerk zu würdigen, veranstaltet die Landesvereinigung Sachsen, Thüringen am 21. September 2023 eine Blaue Nacht im Altenburger Teehaus.

Im Mittelpunkt stehen dabei die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Sie sollen an diesem Abend gewürdigt werden und mit THW-Angehörigen sowie weiteren Netzwerkpartnern ins Gespräch kommen. Im Rahmenprogramm gibt es einen Impulsvortrag zum Thema "Vereinbarkeit von Beruf und Ehrenamt", gehalten von Sigrid Nagl, Vorstand und Arbeitsdirektorin der enviaM-Gruppe. In einer anschließenden Podiumsdiskussion soll erörtert werden, wie sich Ehrenamt und Beruf in Einklang bringen lassen, welche Rahmenbedingungen die Politik schaffen kann und wie sich das THW aufstellen muss, um sich auch weiterhin auf ihre Ehrenamtlichen und deren Unternehmen verlassen zu können. Teilnehmende der Podiumsdiskussion sind Wolfgang Tiefensee, Thüringer Minister für Wirtschaft und Digitales, Mandy Hoff, Ortsbeauftragte des THW-Ortsverbandes Leipzig und stellvertretende Landessprecherin für Sachsen, Juliane Fleischer, Managerin für Kooperation und Innovation, Dirk Sattur, Technischer Geschäftsführer der Mitteldeutschen Netzgesellschaft und Tobias Bergmann, Geschäftsbereichsleiter Technik der Nickelhütte Aue GmbH. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung vom Duo BelLeson aus Löbau.

"Die Unternehmen, die unser Technisches Hilfswerk unterstützen, sind ein wichtiger Bestandteil, damit sich die Zahnräder des THW drehen. Sie stellen Helferinnen und Helfer für den Einsatz frei - trotz hoher Auftragslage in der Wirtschaft - oder fördern zum Beispiel finanziell Unternehmungen der Jugendgruppen. Dieses nicht selbstverständliche Engagement möchten wir ehren und würdigen. Wir bedanken uns bei der THW-Bundesvereinigung für deren Unterstützung bei der Durchführung der Blauen Nacht und des Blauen Tages", betont Udo Stöckel, Vorsitzender der Landesvereinigung Sachsen, Thüringen.

Dr. Marcus von Salisch, Landesbeauftragter für beide Bundesländer, unterstreicht zudem die Synergien zwischen THW und der Arbeitswelt. "Ich danke unserer Landesvereinigung, dass sie den Unternehmen, unseren Ehrenamtlichen und Netzwerkpartnern eine solche Veranstaltung ermöglicht. Ein Ehrenamt ist letztlich doch nur möglich, wenn wir auch die Unterstützung der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber erfahren. Aber wir können den Unternehmen ebenfalls etwas bieten. Durch unsere Ausbildungen und Spezialisierungen entwickeln wir unsere Einsatzkräfte fachlich und auch persönlich weiter. Davon profitieren beide Seiten."

Im Anschluss an die Blaue Nacht folgt am 23. September 2023 der Blaue Tag im Freizeitpark Belantis. Zu vergünstigten Konditionen und ausgestattet mit einem Verpflegungsgutschein können die Helferinnen und Helfer des THW in Sachsen und Thüringen einen unvergesslichen Tag erleben.

