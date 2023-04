POL-EL: Emsbüren - Einbruch in Ferienhäuser

Lünne (ots) - In der Nacht zu Freitag, zwischen 3.25 und 7.55 Uhr sind bislang unbekannte Täter in die Büroräume einer Spedition an der Straße Kurze Heide in Lünne eingebrochen. Sie beschädigten eine Tür und gelangten so in die Räume, die sie anschließend durchsuchten. Sie entwendeten unter anderem zwei Geldkassetten samt Inhalt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden ...

