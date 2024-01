Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannter versprüht Pfefferspray in Wettbüro - Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte (16.01.2024)

Konstanz (ots)

Am Dienstagabend ist es in einem Wettbüro am "Zähringerplatz" zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Gegen 19 Uhr befand sich neben weiteren Gästen eine Gruppe mit etwa sechs bis sieben unbekannten Männern in dem Wettbüro. Nachdem sich die Gruppe ungebührlich verhielt und von einem Mitarbeiter ermahnt werden musste, versprühte einer der Unbekannten Pfefferspray in den Innenräumen. Anschließend verließen die Männer die Örtlichkeit. Mehrere Personen erlitten in der Folge Reizungen der Atemwege.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen und weitere Geschädigte, oder Personen die Hinweise auf die Identität der unbekannten Männer geben können, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell