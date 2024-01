Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Sittiche aus Gartenparzelle entwendet - Polizei sucht Zeugen

Königslutter (ots)

Königslutter, Am Rischbleek

30.12.2023, 11.00 Uhr bis 31.12.2023 08.45 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten zwischen Samstagvormittag und Sonntagmorgen mehrere Vögel aus einem Käfig aus einer Parzelle des Kleingartenvereins Am Kleiberg in Königslutter.

Der Besitzer erstattete am Sonntagmorgen eine Anzeige bei der Polizei, nachdem er den Diebstahl seiner Vögel festgestellt hatte. Letztmalig war er am Samstagvormittag in seiner Parzelle des Kleingartenvereins in der Straße Am Kleiberg gewesen. Am Sonntagmorgen bemerkte er zunächst das Fehlen des Vorhängeschlosses des Vogelkäfigs. Als er genauer hinschaute, erkannte er, dass vier Nymphensittiche und fünf bis acht Wellensittiche gestohlen worden waren.

Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib der Vögel oder verdächtige Personen und Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Königslutter unter der Telefonnummer 05353/91970 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell