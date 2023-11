Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall auf der B212 in Elsfleth

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 15. November 2023, gegen 11:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Elsfleth entstanden. Eine Person wurde leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 88-jähriger Mann aus Elsfleth mit einer hochwertigen Limousine die B212 in Richtung Berne. In Höhe der Bushaltestelle Wehrder kam er mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Radweg und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen Bäume. Danach schleuderte der Pkw über den Radweg und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen.

Der 88-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Da in ersten Notrufgesprächen von einem überschlagenen Pkw die Rede war, wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Elsfleth alarmiert, die mit rund 25 Einsatzkräften zum Unfallort ausrückte. An der Limousine entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro.

