Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Raub in der Sigismundstraße - Zwei Tatverdächtige in Haft (19.01.2024)

Konstanz (ots)

Die Polizei hat am Dienstagabend zwei junge Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, einen Raub begangen zu haben. Gegen 23.30 Uhr sprachen die beiden 24 und 27 Jahre alten Tatverdächtigen in der Sigismundstraße einen 31-Jährigen und seinen 34 Jahre alten Bruder an und forderten die Herausgabe von Bargeld. Nachdem sich die Brüder zunächst weigerten, schlugen sie auf den Jüngeren ein, woraufhin der Ältere schließlich einen geringen Bargeldbetrag herausgab. In der Folge griffen die Täter auch den 34-Jährigen an und schlugen, unter Bedrohung des jüngeren Bruders, auch auf ihn ein. Nachdem die Angreifer von den Brüdern abließen, entfernten sie sich in eine Kneipe in der Nähe des "Lago", die sie jedoch kurz darauf wieder verließen. Nachdem eine erste Fahndung nach den Tätern erfolglos verlief, erkannte der Wirt die beiden kurze Zeit später in der Neugasse wieder und verständigte erneut die Polizei. In der Nähe befindliche Beamte der Bundespolizei konnten die stark betrunkenen Männer daraufhin vorläufig festnehmen. Dabei kam es zu Widerstandshandlungen, Beleidigungen und Bedrohungen gegen die Polizisten.

Nach Vorführung bei einem Haftrichter am Donnerstag erließ dieser auf Antrag der die Ermittlungen leitenden Staatsanwaltschaft Konstanz schließlich Haftbefehl gegen die zwei Täter. Sie kamen anschließend in Justizvollzugsanstalten.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Konstanz dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell