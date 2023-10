Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Feuerwehreinsatz nach Rauchentwicklung

Zu einer Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus rückten die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am Montagmorgen gegen 8 Uhr in die Ailinger Straße aus. Die 34-jährige Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde von der Feuerwehr ins Freie gebracht und vom Rettungsdienst mit dem Verdacht einer Rauchgasinhalation zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Als Ursache der Rauchentwicklung wird angebranntes Essen in der Küche angenommen. Am Inventar entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Friedrichshafen-Kluftern

Unfallflucht

Der Polizeiposten Markdorf sucht den Lenker eines weißen Lieferwagens, der am Freitagabend im Hopfenweg einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend Unfallflucht begangen hat. Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann kurz nach 19 Uhr rückwärts gegen die Stütze eines Carports gefahren war und diese beschädigt hatte. Danach sei der Verursacher kurz ausgestiegen, habe den Schaden begutachtet und dann das Weite gesucht. Nachdem ein Kennzeichen bislang nicht bekannt ist, bittet der Polizeiposten Markdorf um sachdienliche Hinweise zum Unfallflüchtigen unter Tel. 07544/96200.

Kressbronn

Fahrradsturz

Nicht unerheblich im Gesicht verletzte sich eine 68-jährige Pedelec-Lenkerin bei einem Fahrradsturz am Montagnachmittag. Die Frau befuhr gegen 13.15 Uhr den Radweg parallel der K 7777 von Berg kommend in Richtung Kressbronn und bremste auf der abschüssigen Strecke vermutlich zu stark. Hierdurch kam sie zu Fall und verletzte sich trotz getragenen Fahrradhelms im Gesicht. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Meckenbeuren

Diesel gestohlen

Ein unbekannter Täter hat im Verlauf des vergangenen Wochenendes von einer Baustelle in Senglingen mehrere hundert Liter Diesel gestohlen. Der Unbekannte durchtrennte den Schlauch einer mobilen Tankanlage und füllte den Kraftstoff mutmaßlich um. Bereits Anfang September war es auf dem Gelände zu einem ähnlich gelagerten Fall gekommen. Der Polizeiposten Meckenbeuren ermittelt in beiden Fällen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet unter Tel. 07542/94320 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Uhldingen-Mühlhofen

Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall

In stark alkoholisiertem Zustand ist ein 40-jähriger Fahrradfahrer am Montagabend gegen 19.30 Uhr in der Unterführung der Alten Uhldinger Straße mit dem Seitenspiegel eines entgegenkommenden Pkw kollidiert. Hierdurch verletzte sich der Radler leicht am Arm und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme ergab ein Vortest bei dem 40-Jährigen einen Atemalkoholwert von nahezu 1,9 Promille. Der Radfahrer musste sich daher noch eine Blutprobe entnehmen lassen und gelangt entsprechend zur Anzeige.

Meersburg

Nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Eine Leichtverletzte sowie Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag kurz nach 14 Uhr auf der L 201 zwischen Meersburg und Unteruhldingen. Der 74-jährige Lenker eines Ford wollte von Meersburg kommend rechtsseitig einparken und verringerte dazu seine Geschwindigkeit. Dies bemerkte eine nachfolgende 49-jährige Smart-Fahrerin offenbar zu spät und fuhr dem Ford so wuchtig auf, dass dieser in ein angrenzendes Maisfeld geschoben wurde. Nach jetzigem Stand wurde lediglich die 49-Jährige eher leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund eines zunächst unklaren Meldebilds, bei welchem eine eingeklemmte Person angenommen wurde, war auch die Feuerwehr an die Einsatzstelle alarmiert worden.

Überlingen

Verkehrsunfall fordert zwei Schwer- und eine Leichtverletzte

Drei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 35.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 13.45 Uhr auf der B 31 alt an der Anschlusstelle Überlingen-Aufkirch ereignet hat. Beim Abbiegen übersah eine 80 Jahre alte Mercedes-Lenkerin einen entgegenkommenden Mercedes, welcher ebenfalls abbiegen wollte. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal miteinander. Während sich die Unfallverursacherin leichte Verletzungen zuzog, wurden der 59 Jahre alte Unfallgegner und seine Beifahrerin schwer verletzt. Ein Rettungsdienst brachte die Beteiligten zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Mercedes entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, die Wagen mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell