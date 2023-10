Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Pkw mit Kürbis beworfen

Mit einem Kürbis haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Bichtlinger Straße einen Pkw beworfen. An der Windschutzscheibe des Wagens entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen der Beschädigung und nimmt Hinweise auf die Verursacher unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Bad Saulgau

Katze offensichtlich mit Luftgewehr angeschossen

Strafrechtliche Ermittlungen hat das Polizeirevier Bad Saulgau aufgenommen, nachdem am Sonntagvormittag offensichtlich eine Katze mit einem Luftgewehr angeschossen wurde. Das Tier wurde von seinem Besitzer aufgrund seines merkwürdigen und geschwächten Verhaltens zu einem Tierarzt gebracht, welcher beim Röntgen das Projektil eines Luftgewehrs feststellte. Die Tat dürfte sich am Sonntagvormittag zwischen 7 Uhr und 9.30 Uhr, möglicherweise im Bereich der Wallstraße, ereignet haben.

Pfullendorf

Ohne Führerschein Unfall verursacht und gegen Baum geprallt

Mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit hat am Sonntagabend ein 28 Jahre alter BMW-Fahrer auf der L 268 zwischen Pfullendorf und Mottschieß in einer Kurve einen Jeep überholt. Bei seinem Manöver verlor der 28-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen. In der Folge geriet der BMW von der Fahrbahn, prallte in dem Waldstück gegen einen Baum und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Als der Leichtverletzte aus seinem Pkw stieg, die Kennzeichen abschraubte und davonlaufen wollte, hinderte ihn ein Zeuge an der Flucht. Der Grund seines Vorhabens hat sich dabei schnell gelüftet: Der 28-Jährige war ohne Führerschein unterwegs. Den Verletzten brachte anschließend ein Rettungsdienst ins Krankenhaus. Um seinen Wagen, an dem rund 20.000 Euro Sachschaden entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst. Aufgrund der Erstmeldung und auslaufender Betriebsstoffe rückte auch die örtliche Feuerwehr zu der Unfallstelle aus. Gegen den Unfallverursacher wird nun unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Mengen

Betrunkener Radfahrer beleidigt Einsatzkräfte

Wegen eines stark alkoholisierten Radfahrers, der in Schlangenlinien unterwegs ist, wurden Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Sonntagnachmittag in die Straße "Am Westlichen Stadtgraben" gerufen. Der Mann, der offensichtlich kurz vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mit seinem Rad gestürzt war, brachte es bei einem Alkoholtest auf rund zwei Promille. Er musste die Polizisten daher zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und wurde aufgrund seines verkehrsunsicheren Zustandes in Gewahrsam genommen. Weil er die Beamten während des Einsatzes bedroht und fortlaufend beleidigt hat, kommen auf ihn mehrere Strafanzeigen zu.

