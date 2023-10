Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Kressbronn

Versuchter tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:20 Uhr kam es bei der ARAL-Tankstelle in Kressbronn zunächst zu einem Streit zwischen mehreren Lkw-Fahrern, an welchem ein 35-Jähriger beteiligt war. Dieser zeigte sich gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten zunehmend aggressiv und unkooperativ, weshalb ihm letztendlich der Gewahrsam erklärt werden musste. Im Rahmen der Maßnahmen beleidigte der alkoholisierte 35-Jährige fortlaufend die eingesetzten Beamten. Ferner versuchte der Tatverdächtige die eingesetzten Beamten mit gezielten Fußtritten zu attackieren, was jedoch verhindert werden konnte. Die restliche Nacht verbrachte der Tatverdächtige in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeirevieres Friedrichshafen. Gegen ihn wurde sowohl wegen den Beleidigungen, als auch wegen des versuchten tätlichen Angriffs ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Tettnang

Anhänger mit 1900 Liter Apfelsaft kippt zur Seite

Aufgrund eines ungesicherten Tanks auf einem landwirtschaftlichen Anhänger kippte dieser zur Seite, wobei ein 22-Jähriger schwer verletzt wurde. Das landwirtschaftliche Gespann befuhr die L 331 aus Neukirch kommend in Fahrtrichtung Steinenbach. In einer Rechtskurve, kurz vor Steinenbach, rutschte der Tank mit 1900 Liter Apfelsaft auf dem Anhänger zur Seite, wobei dieser zur Seite kippte. Der ungesicherte Tank platzte beim Sturz auf die Fahrbahn auf, schleifte wenige Meter und kam in einem angrenzenden Grundstück zum Liegen. Beim Unfallgeschehen stürzte der 22-jährige Beifahrer vom Holzsitz des Traktors auf die Fahrbahn und erlitt hierdurch schwere Verletzungen. Anschließend wurde die verletzte Person mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 39-jährige Fahrer wurde hierbei nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht genauer verifiziert werden.

