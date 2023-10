Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Wangen

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Samstag im Zeitraum zwischen 12:00 und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz des Baumarkts Toom einen geparkten Pkw angefahren und anschließend Unfallflucht begangen. An dem Hyundai entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Das Polizeirevier Wangen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter Tel. 07522/9840.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell