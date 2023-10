Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unbekannter beschädigt Auto

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat ein bislang unbekannter Täter am Sonntag in nur einer halben Stunde an einem Fahrzeug angerichtet. Die Besitzerin stellte ihren Wagen gegen 16 Uhr in der Moltkestraße ab. Der Unbekannte beschädigte das hintere Kennzeichen, zerkratzte das Heck und drückte einen Rückfahrsensor ein. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Unbekannter entwendet iPhone

Ein dreister Dieb hat am Sonntag kurz nach 16 Uhr in der Solarstraße einen 26-Jährigen bestohlen. Der Mann war zu Fuß unterwegs und hatte sein Smartphone in der Hand, als der Unbekannte sich von hinten mit einem Roller näherte und dem 26-Jährige dessen iPhone 14 Pro Max wegnahm. Im Anschluss fuhr der Täter weiter. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Eriskirch

Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Samstag zwischen 12.30 Uhr 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Friedrichshafener Straße einen roten Seat angefahren. Ohne sich um den Schaden vorne rechts in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen melden.

Tettnang

Mehrere Personen schlagen zu

Zwei 33 und 25 Jahre alte Männer sind am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr vor einer Bar in der Schlossstraße bei einer Schlägerei leicht verletzt worden. Einer der beiden Männer geriet zunächst in der Gaststätte mit einem 24-Jährigen in Streit, in dessen Verlauf er von diesem geschlagen und beleidigt wurde. Im weiteren Verlauf mischten sich immer mehr Gäste ein, bis sich der Streit auf die Schlossstraße verlagerte, wo das Duo von insgesamt sechs Männern im Alter zwischen 20 und 26 Jahren geschlagen wurden. Erst als die Polizei anrückte, ließen die Angreifer von ihren Opfern ab. Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Uhldingen-Mühlhofen

Kleiderdieb leistet Widerstand und verletzt Polizisten

Nach dem Diebstahl von Altkleidern aus einem Container in der Straße "Krummes Land" hat ein 23-Jähriger am Samstag gegen 23.30 Uhr zwei Polizeibeamte verletzt. Anwohner hatten die Beamten alarmiert, weil zwei Männer den Altkleidercontainer aufgebrochen hatten. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Polizisten den 23-Jährigen auf einem Fahrrad in der Linzgaustraße antreffen. Während der Personalienfeststellung rannte der 23-Jährige weg, stürzte jedoch unweit und konnte von den Beamten vorläufig festgenommen werden. Hiergegen wehrte sich der Tatverdächtige derart, dass die Polizisten leichte Verletzungen davontrugen. Neben dem Diebesgut aus dem Altkleidercontainer fanden die Ermittler bei dem 23-Jährigen auch den Bordcomputer eines Pedelecs. Zudem stellte sich bei einer Überprüfung heraus, dass auch das von ihm mitgeführte Fahrrad gestohlen war. Ob auch der Bordcomputer aus einem Diebstahl stammt, sollen nun die Ermittlungen klären. Der 23-Jährige hat mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell