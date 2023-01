Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zwei Tatverdächtige bei der Tatausführung gestellt

Celle (ots)

Celle - Am Montagabend, 09.01.2023, meldet ein Sicherheitsunternehmen der Polizei, dass sie soeben über ihre installierten Überwachungskameras festgestellt haben, dass zwei Personen in ein Baustellenobjekt eingedrungen seien. Die Kollegen sind sehr schnell bei dem Objekt in der Harburger Straße vor Ort und konnten im Obergeschoss zwei männliche Personen feststellen. Es handelt sich hierbei um zwei Männer im Alter von 22 und 26 Jahre. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell