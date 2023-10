Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Über Rot gefahren und Radfahrer angefahren

Mittelschwere Verletzungen zog sich ein Radfahrer am Sonntag bei einem Verkehrsunfall gegen 18.15 Uhr an der Kreuzung Wilhelmstraße / Frauenstraße zu. Eine 64-jährige Skoda-Fahrerin überfuhr mutmaßlich eine rote Ampel und stieß daraufhin mit dem vorfahrtsberechtigten 17-jährigen Radler zusammen. Dieser stürzte zu Boden und musste in der Folge in einem Krankenhaus behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Ravensburg

Motorräder und Roller umgeworfen

Zwei Motorräder und ein Roller wurden am Sonntagmorgen im Bereich der Bachstraße / Olgastraße offensichtlich mutwillig umgeworfen. An den Zweirädern entstand durch Kratzer und kaputte Beleuchtungen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro. Weil an den beschädigten Krafträdern Betriebsstoffe ausgelaufen sind, musste auch die Feuerwehr zu der Örtlichkeit ausrücken und die Stelle mit Bindemittel abstreuen. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet etwaige Zeugen unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise auf die bislang unbekannten Täter.

Ravensburg

Mann nach Auseinandersetzung schwer verletzt

Eine tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Sonntagfrüh in der Karlstraße endete für einen der beiden im Krankenhaus. Die Beteiligten gerieten in einen Streit, nachdem der 23-Jährige die Begleiterin des 25-Jährigen anrempelte. Durch Faustschläge und Fußtritte erlitt der 25 Jahre alte Mann derartige Verletzungen, dass er mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Beide Männer standen unter Alkoholeinwirkung. Die Polizei in Ravensburg ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Fronreute

Unfall mit hohem Sachschaden

Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 27.000 Euro ist bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Sonntagmittag gegen 15 Uhr in der Bauhofstraße entstanden. Ein 19-jähriger Seat-Lenker befuhr die Bauhofstraße in Fahrtrichtung Blitzenreute und kam im Einmündungsbereich zur Straße "Biegenburg" aus unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Hierbei stieß er mit dem Opel eines 30-Jährigen zusammen, der nach rechts in die Bauhofstraße abbiegen wollte. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden, verletzt wurde aber niemand. Da sie nicht mehr fahrbereit waren, mussten die Wagen abgeschleppt werden.

Aulendorf

Einbruch in Kiosk

Eine große Anzahl an Zigarettenschachteln hat ein Unbekannter entwendet, der am Montagmorgen in einen Kiosk in der Bahnhofstraße eingebrochen ist. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei in Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weingarten

Blitzer beschädigt

Rund 4.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag an zwei Blitzern in der Niederbieger Straße angerichtet. Der Täter schlug mit einem Gegenstand, möglicherweise einem Hammer, die Panzerglasscheiben der Geräte ein und schüttete Flüssigkeit in das Gehäuse. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen der mutwilligen Beschädigung und nimmt Hinweise auf den Unbekannten unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Baienfurt

Fahrradfahrer stürzt in Wolfegger Ach und stirbt

Zu einem tödlichen Fahrradunfall ist es zwischen Sonntagabend und Montagmorgen an einem Radweg entlang der Wolfegger Ach im Bereich der L 317 (Niederbiegen) gekommen. Ein Anrufer verständigte am Montagmorgen die Polizei und den Rettungsdienst, weil er eine leblose Person im Wasser aufgefunden hatte. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge ist am Sonntagabend ein 62 Jahre alter Radfahrer aus noch ungeklärter Ursache von dem Radweg abgekommen und einen Abhang hinunter in die Ach gestürzt. Durch die Einsatzkräfte konnte lediglich noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Die Verkehrspolizei Ravensburg hat die Ermittlungen zum Hergang übernommen, durch die Staatanwaltschaft wurde zudem ein Gutachter eingeschaltet. Auf eine mögliche Beteiligung Dritter liegen bislang keine Hinweise vor.

Isny

Radfahrer geschnitten - Unfall

Ein 20-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 14.45 Uhr in der Kemptener Straße leicht verletzt worden. Der Radler wurde von einem bislang unbekannten Autofahrer überholt. Beim Wiedereinscheren schnitt der Unbekannte den 20-Jährigen, woraufhin dieser stürzte. Im Anschluss fuhr der Lenker eines mutmaßlich weißen Pkw in Richtung Ziegelstadel weiter, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Am Fahrzeug des Unbekannten dürfte das rechte hintere Rücklicht beschädigt sein. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Kißlegg

Motorradfahrer stürzen auf verschmutzter Fahrbahn

Zwei 34 und 37 Jahre alte Motorradfahrer sind am Sonntag kurz vor 10 Uhr bei Berghof von der Fahrbahn abgekommen und teils schwer verletzt worden. Die beiden Biker waren in Richtung Kißlegg unterwegs, als beide in einer Linkskurve aufgrund von matschigen Äpfeln auf der Fahrbahn ins Schleudern gerieten. Beide kamen von der Fahrbahn ab und prallten gegen einen Baum. Hierbei wurde der 34-Jährige schwer, der 37-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte beide Männer in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 10.000 Euro beziffert, wobei an der Honda des 34-Jährigen wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Die Freiwillige Feuerwehr reinigte die Fahrbahn im Anschluss. Die Ermittlungen der Polizei zu einem etwaigen Verantwortlichen der Verschmutzung dauern derzeit an.

Bad Wurzach

Unbekannter spannt Stacheldraht über Radweg

Glück hatte ein 51 Jahre alter Fahrradfahrer am Sonntag kurz vor 6 Uhr auf seinem Weg zur Arbeit. Ein bislang unbekannter Täter hatte über dem Radweg von der Oberlandstraße in Richtung Wurzacher Ried einen Stacheldraht gespannt. Der 51-Jährige erkannte das Hindernis rechtzeitig, blieb unverletzt und verständigte die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Täter den Stacheldraht vom Zaun eines benachbarten Firmengeländes gelöst und über den Radweg gespannt. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise.

