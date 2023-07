POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfall gesucht

Lingen (ots) - Zwischen Samstag und Mittwoch sind bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus an der Dürerstraße in Lingen eingebrochen. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Schmuck. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

