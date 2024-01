Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim-Öfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt (18.01.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Zu schnell unterwegs war eine Autofahrerin, die am Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße 5749 zwischen Öfingen und Talheim verunglückt ist. Eine 24-Jährige verlor auf glatter Straße die Kontrolle über ihren Fiat Punto und kam nach rechts von der Straße ab, wo sie frontal gegen einen Baum prallte. Dabei zog sich die junge Frau leichte Verletzungen zu. Sie kam in ein Krankenhaus. An ihrem Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell