POL-PIBIN: Trunkenheitsfahrt

Bingen (ots) - Am 10.01.2024 versprühte gegen 12:20 Uhr ein Schüler der BBS in Bingen am Rhein aus Versehen Pfefferspray in einem Klassenraum. Durch das Versprühen erlitten mehrere Mitschüler Atemwegsreizungen und mussten teilweise rettungsdienstlich behandelt werden. Gegen den Schüler wird nun vorerst wegen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bingen Telefon: 06721 9050 ...

