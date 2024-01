Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Fensterscheibe vermutlich mit Waffe beschädigt

Witzin (ots)

Eine Fensterscheibe einer Pension in Witzin ist am Wochenende vermutlich mit einer Schusswaffe beschädigt worden. An dem mehrfach verglasten Fenster wurde an der Außenscheibe eine Beschädigung festgestellt, die auf den Gebrauch einer Schusswaffe deutet. Vermutlich haben die unbekannten Täter eine Gasdruckwaffe benutzt, da unter anderem kein Projektil festgestellt werden konnte. Der Vorfall wurde der Polizei, die eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufnahm, am Sonntagvormittag gemeldet. Der entstandene Schaden ist auf mehrere Hundert Euro geschätzt worden. Hinweise zur Tat, die sich in der Güstrower Chaussee ereignete, nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.

