POL-LWL: Scheune durch Feuer beschädigt

Lübz (ots) - In Lübz ist am Mittwochmorgen auf einem Parkplatz in der Schützenstraße ein PKW ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Ersten Erkenntnissen zufolge habe die Fahrzeughalterin zuvor mehrfach versucht, ihren PKW zu starten. Nach mehreren erfolglosen Versuchen verließ sie den Parkplatz schließlich zu Fuß. Wenig geriet der PKW dann in Brand. Ein vorbeikommender Mann hat das brennende Auto festgestellt und die ...

