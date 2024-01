Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei nimmt mutmaßlichen Dieseldieb vorläufig fest

Banzkow (ots)

In Banzkow hat die Polizei am Sonntagabend einen mutmaßlichen Dieseldieb auf frischer Tat vorläufig festgenommen. Der 48-jährige Tatverdächtige soll den Erkenntnissen zufolge auf dem Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes Dieselkraftstoff, der in einem Container gelagert war, in einen mitgebrachten Kanister gefüllt haben. Offenbar wurde der deutsche Tatverdächtige dabei von der zwischenzeitlich alarmierten Polizei gestört, worauf der 48-Jährige flüchtete. Er konnte unweit des Tatortes an einem Erdhügel gestellt werden, hinter dem er sich vor der Polizei versteckt hatte. Da gegen den 48-Jährigen ein offener Haftbefehl wegen eines ähnlichen Deliktes vorlag, wurde er vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Gegen ihn ist Anzeige wegen Diebstahls erstattet worden. Ein Mitarbeiter der betroffenen Firma hatte der Polizei zuvor einen Hinweis auf eine fremde Person auf dem Agrarbetrieb gegeben. Wie sich herausstellte, war der Tatverdächtige zuvor mit seinem PKW zum Tatort gekommen und dann über einen Zaun geklettert. Mit einem mitgebrachten Gartenschlauch soll er dann Dieselkraftstoff abgezapft haben.

