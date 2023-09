Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Durch Fahrradfahrer verursachter Verkehrsunfall mit Flucht

Altenkirchen (ots)

Am frühen Abend des 18.09.2023 ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatzgelände am Bahnhof in Altenkirchen. Zwei Jugendliche befuhren mit einem Fahrrad, wobei einer der Beiden auf dem Lenker des Rades saß, das Parkplatzgelände und prallten gegen einen dort parkenden Pkw, so dass an dem Fahrzeug ein Sachschaden entstand. Der Halter des Fahrzeuges teilte den Jugendlichen mit, dass er zwecks Unfallaufnahme die Polizei informiert habe, worauf die beiden Jugendlichen von der Unfallstelle flüchteten. Die beiden Flüchtigen haben kurze, schwarze Haare und trugen beide einen grauen Jogginganzug. Das Fahrrad hat die Farbe silber/grau. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Altenkirchen.

