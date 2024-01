Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Renitente Frau griff Polizisten an - Beamter erlitt schwere Beinverletzung

Plau am See (ots)

Bei einem Polizeieinsatz in Plau ist am Freitagabend ein Polizeibeamter schwer verletzt worden. Beim Überwältigen einer renitenten Frau erlitt ein 38-jähriger Beamter eine schwere Beinverletzung. Vorausgegangen war die Klärung eines Sachverhaltes in der Lübzer Straße. Eine Streifenwagenbesatzung hatte zunächst die 50-jährige dabei beobachtet, wie sie an einem fremden Wohnhaus mit einer Taschenlampe in die Fenster des Gebäudes leuchtete. Bei der Klärung des Vorfalls wurde die 50-Jährige, die später einen Atemalkoholwert von über einem Promille aufwies, zunehmend aggressiver. Unter anderem versuchte sie, auf die Beamten einzuschlagen bzw. sie zu treten. Beim anschließenden Handgemenge mit den Beamten erlitt die Tatverdächtige eine leichte Gesichtsverletzung. Der schwer am Bein verletzte Polizeibeamte indes wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen und ist für mehrere Wochen dienstunfähig. Gegen die wohnungslose Frau, die unter anderem wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruchs und Nötigung polizeibekannt ist, wurde Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte erstattet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell