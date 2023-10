Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrerin nach Verkehrsunfall bestohlen

Paderborn (ots)

(mb) Die Polizei ermittelt in einem Fall von Verkehrsunfallflucht und einem Diebstahl aus dem Unfallauto. Zur Aufklärung sucht die Polizei einen Taxifahrer und andere Unfallzeugen.

Eine 30-jährige Hyundai-Fahrerin erstattete am Dienstagabend Anzeige wegen eines Vorfalls aus der Nacht zuvor. Demnach fuhr sie in der Nacht zu Dienstag (03.10.2023) gegen 00.00 Uhr auf der Neuhäuser Straße stadteinwärts und bog nach rechts in die Rathenaustraße ab. Als von rechts ein Fußgänger auf die Fahrbahn trat, wich die Autofahrerin aus. Sie kam von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Frontairbag löste aus und die 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Am Auto entstand ein nicht unerheblicher Frontschaden.

Nachdem die Frau ausgestiegen war, hielt ein Taxi neben dem Unfallfahrzeug und der Fahrer bot ihr Hilfe an. In diesem Moment sah die Autofahrerin wie der unbekannte Fußgänger in das Unfallauto griff und ihr Portmonee und Handy entwendete. Der Dieb entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Autofahrerin fuhr nach dem Unfall und dem Diebstahl nach Hause. Nachdem sie sich am Abend gemeldet hatte, sicherte die Polizei die Spuren am Auto und am Unfallort.

Der Tatverdächtige soll etwa 30 Jahre alt sein und dunkelblonde Haare haben. Weitere Angaben liegen dazu bislang nicht vor.

Auch der hilfsbereite Taxifahrer sowie das Taxiunternehmen sind unbekannt. Der Taxifahrer wird ebenso wie andere Zeugen aufgerufen, sich unter der Rufnummer 05251/3060 zu melden.

