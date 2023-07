Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Sachbeschädigung auf Baustelle - Zeugen gesucht

Mannheim-Innenstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Donnerstag, dem 13. auf Freitag, dem 14.07.2023, im Baustellenbereich des Studentenwohnheimes bei Quadrat B6 12-14, mehrere Wände an denen zurzeit Baumaßnahmen vorgenommen werden. Die Beschädigungen erfolgten durch mutwilliges "Aufschlitzen", vermutlich mit einem scharfkantigen Werkzeug. Durch die Sachbeschädigung entstand ein beträchtlich hoher Schaden, vermutlich im fünfstelligen Bereich. Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier MA-Innenstadt, unter der Rufnummer 0621-12580, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell