Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Motorradfahrer durch Unfall mit PKW verletzt

Heidelberg-Wieblingen (ots)

Am gestrigen Freitagmorgen kam es, gegen 09:00 Uhr, im Bereich HD-Wieblingen, auf der L637, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 43-jähriger Fahrer einer Harley-Davidson befuhr zu dieser Zeit die L637, aus Richtung Eppelheim kommend. Auf Höhe der Einmündung Maaßstraße musste ein dem Motorrad vorausfahrender PKW verkehrsbedingt abbremsen. Der Motorradfahrer selbst konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und wich nach links aus, um einen Unfall zu vermeiden. Bei dem Ausweichvorgang traf er allerdings die erhöhte Bordsteinkante der dortigen Verkehrsinsel, hob aufgrund dessen mit seinem Motorrad ab, kam in den Gegenverkehr und wurde von einem entgegenkommenden 59-jährigen Hyundai-Fahrer erfasst. Der Harley-Fahrer wurde von dem PKW aufgeladen, prallte auf die Windschutzscheibe des Hyundai und kam letztlich auf dem Boden zum Liegen. Durch die Kollision wurde der Motorradfahrer nicht unerheblich verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in eine Klinik verbracht werden. Der Fahrer des PKW wurde ebenfalls verletzt und musste ebenso zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Beide Kraftfahrzeuge waren nach dem Zusammenprall nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden, der jedoch noch nicht bezifferbar ist.

