POL-MA: Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungsbrand - PM 2

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 14:30 Uhr, und Donnerstag, 06:20 Uhr, verschaffte sich eine bisher unbekannte Täterschaft Zutritt in eine Praxis in der Wiesenstraße, indem diese ein Fenster neben der Eingangstür gewaltsam mit einem bisher unbekannten Gegenstand aufhebelte und so ...

mehr