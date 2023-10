POL-PB: Pedelec und Pkw kollidieren - Pedelefahrer schwerverletzt

Paderborn (ots) - (mb) An der Elsener Straße ist am Wochenende in eine Wohnung eingebrochen worden. Die Bewohnerin einer Souterrain-Wohnung in einem Wohnkomplex war zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Sonntag, 19.10 Uhr, nicht daheim. Vermutlich drang der Täter durch ein "auf Kipp" stehendes Doppelfenster in die Wohnung ein. Er suchte nach Wertgegenständen und entwendete eine Geldkassette, einen Fernseher, ein Laptop ...

mehr