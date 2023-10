Polizei Paderborn

POL-PB: Pkw rammt Wohnmobil - Drei Verletzte

Bad Wünnenberg (ots)

(mb) Am Montag sind beim Zusammenstoß eines Pkw mit einem Wohnmobil auf der L956 drei Fahrzeuginsassen teils schwer verletzt worden.

Ein 63-jähriger Ford Focus-Fahrer fuhr gegen 11.50 Uhr auf der Burgstraße (ehemalige B480) von Bad Wünnenberg in Richtung L956. An der Einmündung missachtete er die Vorfahrt eines 51-jährigen Wohnmobil-Fahrers, der auf der L956 von Bleiwäsche in Richtung B480 fuhr. Der Focus-Fahrer prallte frontal gegen die rechte Seite des Wohnmobils. Durch den heftigen Aufprall kippte das Wohnmobil um und rutschte auf der rechten Seite liegend noch einige Meter weiter in Fahrtrichtung. Das Fahrzeug blieb entgegen der Fahrrichtung schwer beschädigt liegen. Der Focus blieb mit starkem Frontschaden im Einmündungsbereich stehen. Während der Focus-Fahrer unverletzt blieb, zog sich seine Beifahrerin (64) schwere Verletzungen zu. Die Verletzte kam nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn. Der Wohnmobilfahrer und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus nach Brilon. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 50.000 Euro. Wie bereits bei einem schweren Verkehrsunfall am Vormittag in Paderborn, gab auch hier der Unfallfahrer an, von der Sonne geblendet worden zu sein. Deswegen hier nochmals die Tipps der Polizei, um Sonnenblendungen zu vermeiden:

- Halten Sie Ihre Frontscheibe sauber - achten Sie auf ausreichend Wischwasser und gute Scheibenwischer. Auch von Innen sollten Sie die Windschutzscheibe regelmäßig optimal reinigen.

- Nutzen Sie die Sonnenblende und eine gute, saubere Sonnenbrille.

- Stellen Sie Ihren Autositz in eine hohe Sitzposition.

- Fahren Sie vorausschauend und achten Sie auf Abstand.

- Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Sichtverhältnissen an.

- Schalten Sie Abblendlicht oder Tagfahrlicht ein.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell