Polizei Paderborn

POL-PB: Bronze-Skulpturen an Bildhauerei gestohlen

Paderborn (ots)

(mb) In der Nacht zu Donnerstag letzter Woche (28.09.2023) sind vom Außengelände einer Bildhauerei Im Dörener Feld mehrere Bronze-Skulpturen entwendet worden.

Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochmorgen, 08.00 Uhr, und Donnerstag 18.00 Uhr. In diesem Zeitraum betraten der oder die Täter das Firmengelände und stahlen die Kunstgegenstände in verschiedenen geometrischen Formen oder Personendarstellungen sowie einem Grabkreuz. Vermutlich wurden die Skulpturen in ein direkt am Tatort oder in der Nähe stehendes Fahrzeug verladen und abtransportiert.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

