Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Hauswand beschmiert

Altenburg (ots)

Altenburg: Im Zeitraum vom 28.02.-01.03.2023 beschmierten Unbekannte am Topfmarkt die Fassade einer Hauswand mit einem Graffiti. Die unbekannten Täter sprühten hierbei mit lilaner Farbe die Zahl 114 in der Größe 1m x 2m an die Hausfassade. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zu Tatgeschehen bzw. den bislang unbekannten Sachbeschädigern geben können, werden gebeten sich unter Tel. 03447 / 471-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell