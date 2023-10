POL-PB: Verdächtiger Gegenstand sorgt für Polizeieinsatz

Bad Wünnenberg (ots) - (mb) Am Montag sind beim Zusammenstoß eines Pkw mit einem Wohnmobil auf der L956 drei Fahrzeuginsassen teils schwer verletzt worden. Ein 63-jähriger Ford Focus-Fahrer fuhr gegen 11.50 Uhr auf der Burgstraße (ehemalige B480) von Bad Wünnenberg in Richtung L956. An der Einmündung missachtete er die Vorfahrt eines 51-jährigen Wohnmobil-Fahrers, der auf der L956 von Bleiwäsche in Richtung B480 ...

mehr