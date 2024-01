Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkrs. KN) Versuchter Pkw-Aufbruch (20.01.2024)

Konstanz (ots)

In der heutigen Nacht (20.01.2024) gg. 03:15 Uhr wurde durch einen Zeugen beobachtet, wie sich ein junger Mann an einem Opel Corsa, im Bereich der Kreuzlinger Straße in Konstanz, zu schaffen machte. Dieser hantierte auffällig mit einem Gegenstand an der Beifahrertüre. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 31-jähriger Beschuldigter angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ob an dem Pkw Schaden entstanden ist bzw. ob etwas entwendet wurde war bislang nicht zu ermitteln. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen machten, mögen sich beim Polizeirevier Konstanz, unter der Telefonnummer 07531 995-2222, melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell