Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Serie von Einbrüchen in Kraftfahrzeugen

Andernach (ots)

Im Zeitraum vom 15.02.2024- 16.02.2024, 18:00 Uhr bis 07:30 Uhr, kam es im Stadtgebiet zu bisher fünf angezeigten Einbrüchen in geparkte Kraftfahrzeuge. Es wurden Fahrzeuge im Bereich Frankenstraße, Güntherstraße, Scheidsgasse und in der Schafbachstraße aufgebrochen. Der / die unbekannten Täter schlugen an den Fahrzeugen eine Scheibe ein und entwendeten Gegenstände die sich im Fahrzeug befanden. Es wurden u.a. Frauenkleider, Geldbeutel oder andere Sachen entwenden. Im Bereich der Frankenstraße konnte gegen 04:20 Uhr, über eine private Kamera, zwei männliche Personen aufgezeichnet werden, die sich dort die Fahrzeuge in den Einfahrten ansahen. Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen in den o.g. Tatörtlichkeiten oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Andernach unter der 02632 - 9210 zu melden. Auch werden Anwohner gebeten, die ggfs. verdächtige Personen mittels Überwachungskameras aufgezeichnet haben, sich unter der o.g. Rufnummer zu melden.

