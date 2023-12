LPI-SLF: Briefkasten der Deutschen Post aufgebrochen

Bad Blankenburg (ots) - Am Freitagabend befuhr eine 39-jährige mit ihrem Pkw die B88 in Bad Blankenburg. Eine 14-jährige überquerte zu der Zeit die Straße Höhe Einmündung "Am Anger". Die Autofahrerin übersah die Person aufgrund Dunkelheit sowie der schlechten Lichtverhältnisse und es kam zur Kollision. Das Mädchen wurde verletzt ins Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: ...

