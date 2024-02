POL-PDLU: Speyer - Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Einfluss von THC

Speyer (ots) - Am Samstag gegen 17:30 Uhr öffnete eine 88-Jährige ihre Wohnungstür innerhalb des Seniorenheims in der Oberen Langgasse, um nach draußen zu gehen. In diesem Moment kam ein unbekannter Täter an ihr vorbei in die Wohnung und öffnete zielgerichtet mehrere Schubladen. Auf Ansprache verließ der unbekannte Täter wortlos die Wohnung. Die Geschädigte ...

mehr