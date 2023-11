LPI-SHL: Über rote Ampel gefahren

Meiningen (ots) - Gleich zwei Bewohnern des Hauses Am Steingraben 3 in Meiningen wurden die Schlösser zu den Wohnungen zugeklebt. Der oder die Täter brachten im Verlauf des 16.11.23 eine unbekannte Substanz in die Schließzylinder ein, sodass diese unbrauchbar wurden. Die Besitzer mussten die Schlösser tauschen lassen. Der entstandene Sachschaden wird auf über 100 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion ...

mehr