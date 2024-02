Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Dreister Diebstahl aus Wohnung in Seniorenheim

Speyer (ots)

Am Samstag gegen 17:30 Uhr öffnete eine 88-Jährige ihre Wohnungstür innerhalb des Seniorenheims in der Oberen Langgasse, um nach draußen zu gehen. In diesem Moment kam ein unbekannter Täter an ihr vorbei in die Wohnung und öffnete zielgerichtet mehrere Schubladen. Auf Ansprache verließ der unbekannte Täter wortlos die Wohnung. Die Geschädigte stellte fest, dass ihr Goldschmuck im Wert von ca. 3.500 Euro entwendet wurde. Der Täter trug einen braunen langen Mantel, eine braune Stoffhose, war etwa 40 Jahre alt und von südosteuropäischem Erscheinungsbild.

Die Polizei Speyer bittet Zeugen um Meldung an Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

