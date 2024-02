Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Raub auf Grünfläche unter Bekannten, Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Samstag gegen 22:35 Uhr unterhielt sich ein 29-Jähriger mit einem 35-jährigen Bekannten und zwei weiteren, bislang unbekannten, Personen auf einer Grünfläche im Ginsterweg. Plötzlich kam ein 31-Jähriger auf den 29-Jährigen zu, riss ihn zu Boden und führte mehrere Schläge und Tritte gegen ihn aus. Hierbei entriss er dem 29-Jährigen dessen Männerhandtasche und verlor ein Messer, das er in einer Tasche bei sich geführt, aber nicht eingesetzt hatte. Obwohl der 31-Jährige in Richtung der Schifferstadter Straße davonrannte, konnten ihn Polizeibeamte wenige Minuten nach der Tat in der Wormser Landstraße festnehmen. Die geraubte Männerhandtasche fanden die Beamten mit Hilfe eines Diensthundes in Tatortnähe und stellten sie als Beweismittel sicher. In ihr befanden sich ein vierstelliger Bargeldbetrag sowie ein Mobiltelefon. Außerdem fanden die Beamten auf einer Bank in Tatortnähe ein zur Selbstverteidigung bestimmtes Druckluftgewehr, das sich keinem Besitzer zuordnen ließ und auch sichergestellt wurde. Der Tatverdächtige hatte einen Atemalkoholwert von 1,23 Promille. Der Geschädigte war mit 1,53 Promille ebenfalls alkoholisiert. Zwischen beiden Männern besteht eine Vorbeziehung.

Die Polizei Speyer bittet Zeugen, insbesondere die bislang unbekannten zwei unmittelbaren Tatzeugen, um Meldung an Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

