FW-HB: Einsturz eines Baugerüstes in Bremen-Vegesack Zwei schwerverletzte Personen

Bremen-Blumenthal (ots) - Am frühen Mittwochabend, 20.09.2023, musste die Feuerwehr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Schwaneweder Straße ausrücken. Das Feuer beschädigte das Gebäude stark. Ein Kind musste mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Kurz vor 18 Uhr erreichte die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle der erste Notruf zu dem Feuer in Lüssum-Bockhorn. ...

mehr