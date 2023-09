Feuerwehr Bremen

FW-HB: Brand in einer Recyclingfirma, drei Personen verletzt

Bremen-Walle (ots)

Am Montagabend kam es zu einem Brand in einer Recyclingfirma am Fahrwiesendamm. Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Den Brand hatten die Einsatzkräfte bereits frühzeitig unter Kontrolle.

Um 20:16 Uhr wurde der Einsatz in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle eröffnet. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 7 eintrafen, brannte es in einer Schredderanlage. Mit Atemschutz gingen die Kräfte zur Brandbekämpfung vor, gemeinsam mit nachrückenden Einheiten bekamen sie das Feuer bereits nach wenigen Minuten unter Kontrolle. In der Folge nutzten sie einen Bagger, um das Brandgut auseinander zu ziehen und gezielt abzulöschen. Gegen 21:45 Uhr meldete der Einsatzleiter "Feuer aus".

Zwischenzeitlich wurden drei Personen aufgrund des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen vom Rettungsdienst und einem Notarzt gesichtet. Letztlich mussten die Einsatzkräfte einen Patient mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus bringen.

Im Einsatz waren Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 und 7, der Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Blockland, weitere Einsatzmittel der Wachen 1, 4 und 5, der Fernmeldedienst der Freiwilligen Feuerwehr sowie Kräfte des stadtbremischen Rettungsdienstes.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell