Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht nach Trunkenheitsfahrt

Lambsheim (ots)

Am Sonntagmorgen, den 18.02.2024 gegen 08:50 Uhr, fuhr eine 37-jährige Frau mit ihrem PKW Mercedes Benz rückwärts in eine Garage in der Hauptstraße in Lambsheim. Hierbei beschädigte sie neben einem Verkehrsschild die Garagenmauer. Im Anschluss entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch eine Polizeistreife konnte die Fahrerin am Ortsausgang Lambsheim festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Der am Heck total beschädigte Mercedes war nicht mehr fahrbereit. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,19 Promille. Der Fahrerin wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Sie muss nun mit weiteren Konsequenzen rechnen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell