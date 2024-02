Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sturz durch Hundesprung in Böhl-Iggelheim

Böhl-Iggelheim (ots)

Bereits am 15.02.2024 gegen 13:00 Uhr stürzte eine 88-jährige Frau in der Hauptstraße in Böhl-Iggelheim und verletzte sich. Wie der Polizei nachträglich mitgeteilt wurde, war die 88-jährige an genannter Örtlichkeit spazieren, als ein Hund auf sie zugelaufen kam, sie umrundete und letztlich an ihr hochsprang. Dabei stürzte die Spaziergängerin und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Hundebesitzer zog seinen Hund weg und eilte der Dame zur Hilfe. Zu einem Austausch der Personalien sei es jedoch nicht gekommen. Daher bittet die Polizei Schifferstadt darum, dass sich der Hundehalter oder auch Zeugen des Vorfalls auf der Dienststelle melden. Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de).

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell