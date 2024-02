Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Maskierter Täter in der Kleingartenanlage

Frankenthal (ots)

Am 16.02.204, zwischen 00:15-00:32 Uhr, gelangte ein bisher unbekannter, maskierter Mann unberechtigt in einen Kleingarten einer Kleingartenanlage im Bereich des Sauweidewegs in Frankenthal. Der 71-jährige Grundstückbesitzer konnte durch seine auf dem Grundstück installierte Kameras sehen, wie der Mann vermutlich mit einer Softair-Waffe auf die Kameras sowie einen Scheinwerfer schoss und diese beschädigte. In die Gartenhütte des Geschädigten gelangte der maskierte Täter jedoch nicht.

