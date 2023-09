POL-IZ: 230926.7 Heide: iPhone in Supermarkt entwendet

Büsum (ots) - Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte in Büsum auf dem Gelände einer Schule Container und eine Mehrzweckhalle beschmiert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von Freitag vergangener Woche bis zum gestrigen Montag suchten Unbekannte die Schule An der Mühle auf. Dort hinterließen sie diverse Tags an unterschiedlichen Stellen. Neben ...

mehr